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Автомобиль с 34 неоплаченными штрафами выявили в Атырау

Автор:  
Виктор Сутягин
28 Октября 2022, 03:00
Автомобиль с 34 неоплаченными штрафами выявили в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Автомобиль с 34 неоплаченными штрафами выявили в Атырау, отправив на штрафную стоянку, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сотрудники патрульной полиции при помощи камеры видеонаблюдения «Сергек» и поисковой системы Interceptor вычислили и остановили автомобиль марки Nissan Teana, зарегистрированный в Армении. В ходе проверки было установлено, что водитель автомобиля имеет 34 неоплаченных штрафа на сумму более 600 тыс. тенге. В соответствии со статьей 785 КоАП РК автомобиль был припаркован на специальной штрафной стоянке.
Атырауские полицейские предупреждают жителей о необходимости проверки документов на автомобиль при покупке.


Атырауская область   МВД РК  
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