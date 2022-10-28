АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Автомобиль с 34 неоплаченными штрафами выявили в Атырау, отправив на штрафную стоянку, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сотрудники патрульной полиции при помощи камеры видеонаблюдения «Сергек» и поисковой системы Interceptor вычислили и остановили автомобиль марки Nissan Teana, зарегистрированный в Армении. В ходе проверки было установлено, что водитель автомобиля имеет 34 неоплаченных штрафа на сумму более 600 тыс. тенге. В соответствии со статьей 785 КоАП РК автомобиль был припаркован на специальной штрафной стоянке.

Атырауские полицейские предупреждают жителей о необходимости проверки документов на автомобиль при покупке.