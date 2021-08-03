Автомобиль разыгрывают среди вакцинированных костанайцев

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — О новом розыгрыше среди вакцинированных в Костанайской области стало известно сегодня в ходе совещания в акимате, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Instagram-аккаунт Архимеда Мухамбетова.

Аким провел очередное заседание Оперативного штаба по недопущению распространения КВИ. В ходе заседания штаба он заслушал своего заместителя Армана Абенова по проведению вакцинации на предприятиях. Также была рассмотрена работа мониторинговых групп.

«В настоящее время загруженность инфекционных коек составляет 57,9%, на лечении находятся 1 123 человека. На сегодняшний день в область доставлено 259 500 доз первого компонента и 183 250 доз второго компонента вакцины. Вакцинацию первым компонентом прошли более 245 тысяч человек или 48,7% населения. Вторым компонентом привились 33%»,- сообщил А. Мухамбетов.

Вместе с тем, по словам главы региона, на некоторых предприятиях области применяются меры поощрения сотрудников, прошедших вакцинацию. К примеру, в ТОЛ «Сарыаркаавтопром» среди вакцинированных разыгрывается путевка в санаторий «Сосновый Бор».

«Как известно, с 25 июня по 1 августа было объявлено о розыгрыше 10 айфонов, вчера были подведены итоги. Сегодня вновь объявляем розыгрыш среди жителей области в возрасте от 18 лет, привившихся перым компонентом с 1 августа по 1 октября. В этот раз разыгрывается автомобиль», - добавил он.

Архимед Мухамбетов обратился к руководителям предприятий и попросил поощрять сотрудников, получивших вакцину от КВИ.

«Уважаемые жители, прошу каждого проявить ответственность за свое здоровье и здоровье своих близких и пройти своевременную вакцинацию против КВИ»,- подытожил он.

Напомним, вчера в Костанае состоялся розыгрыш 10 айфонов среди вакцинированных жителей области.