Автомобиль пытался протаранить заграждение у Капитолия США: два человека погибли

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ - Подходы к зданиям Конгресса США были полностью блокированы полицией после того, как неизвестный на автомобиле попытался протаранить заграждения. Погибли один из полицейских, охранявших въезд в Капитолий, и нападавший, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

Территория вокруг Капитолийского холма в центре Вашингтона днем в пятницу была полностью блокирована подразделениями полиции, перекрыты входы и выходы из всех зданий Конгресса США.

Позднее полиция, отвечающая за охрану Капитолия, распространила официальное сообщение о том, что неизвестный на автомобиле попытался протаранить заграждения с северной стороны комплекса зданий, совершив наезд на двух офицеров полиции.

«Оба офицера получили ранения. Нападавший задержан. Все трое были доставлены в больницу», - сообщалось в заявлении.

Позднее стало известно, что нападавший умер от полученных ранений. Скончался и один из полицейских, пострадавших в результате наезда. В заявлении полиции Капитолия говорится, что погибший офицер Уильям Эванс прослужил в подразделении 18 лет.

Как утверждают источники телеканала NBC в правоохранительных органах, водитель легкового автомобиля сначала протаранил внешнее ограждение возле одного из зданий Конгресса. Затем машина сбила двух полицейских, врезавшись в бетонный блок, перегораживающий подъезд к комплексу. Водитель машины пытался с ножом атаковать полицейских, вынужденных открыть огонь. В результате нападавший был ранен.

Согласно сведениям CBS News, нападавшего зовут Ноа Р. Грин, ему 25 лет. Судя по всему, он действовал в одиночку.

«Это не выглядит как связанное с терроризмом, но мы, конечно, продолжим расследование», - заявил и.о. главы полиции Вашингтона Роберт Конте.

Мотивы нападения пока не ясны.

Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси распорядилась приспустить государственный флаг на флагштоке Капитолия в честь погибшего полицейского.

По распоряжению президента Джо Бадена флаги были приспущены в честь полицейского Уильяма Эванса и у Белого дома.