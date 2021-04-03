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    08:50, 03 Апрель 2021 | GMT +6

    Автомобиль пытался протаранить заграждение у Капитолия США: два человека погибли

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    ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ - Подходы к зданиям Конгресса США были полностью блокированы полицией после того, как неизвестный на автомобиле попытался протаранить заграждения. Погибли один из полицейских, охранявших въезд в Капитолий, и нападавший, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

    Территория вокруг Капитолийского холма в центре Вашингтона днем в пятницу была полностью блокирована подразделениями полиции, перекрыты входы и выходы из всех зданий Конгресса США.

    Позднее полиция, отвечающая за охрану Капитолия, распространила официальное сообщение о том, что неизвестный на автомобиле попытался протаранить заграждения с северной стороны комплекса зданий, совершив наезд на двух офицеров полиции.

    «Оба офицера получили ранения. Нападавший задержан. Все трое были доставлены в больницу», - сообщалось в заявлении.

    Позднее стало известно, что нападавший умер от полученных ранений. Скончался и один из полицейских, пострадавших в результате наезда. В заявлении полиции Капитолия говорится, что погибший офицер Уильям Эванс прослужил в подразделении 18 лет.

    Как утверждают источники телеканала NBC в правоохранительных органах, водитель легкового автомобиля сначала протаранил внешнее ограждение возле одного из зданий Конгресса. Затем машина сбила двух полицейских, врезавшись в бетонный блок, перегораживающий подъезд к комплексу. Водитель машины пытался с ножом атаковать полицейских, вынужденных открыть огонь. В результате нападавший был ранен.

    Согласно сведениям CBS News, нападавшего зовут Ноа Р. Грин, ему 25 лет. Судя по всему, он действовал в одиночку.

    «Это не выглядит как связанное с терроризмом, но мы, конечно, продолжим расследование», - заявил и.о. главы полиции Вашингтона Роберт Конте.

    Мотивы нападения пока не ясны.

    Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси распорядилась приспустить государственный флаг на флагштоке Капитолия в честь погибшего полицейского.

    По распоряжению президента Джо Бадена флаги были приспущены в честь полицейского Уильяма Эванса и у Белого дома.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Общество Происшествия Мировые новости США
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