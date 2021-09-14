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    12:30, 14 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Автомобиль пропавшего предпринимателя нашли в карагандинской степи

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Пустой автомобиль пропавшего десять дней назад предпринимателя нашли в степи полицейские. Самого мужчину поисковая группа продолжает искать, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Напомним, 5 сентября в отдел полиции Жанааркинского района Карагандинской области поступило заявление от 36-летней жительницы поселка Доскей Бухар-Жырауского района. Женщина сообщила, что 3 сентября ее муж, Омирсерик Алимкулов, около 8.30 выехал на автомобиле в сторону Нуринского района в поселок Шубаркуль на вахту и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

    Данный факт зарегистрирован в ОП Жанааркинского района. Заведено розыскное дело.

    «12 сентября сотрудники отдела полиции города Каражал и Жанааркинского района проводили поисковые мероприятия возможного нахождения пропавшего мужчины на участке местности от поселка Шалгинск до рудника Жаманайбат. В них были задействованы пять единиц мототехники и три внедорожника. В 50 км от поселка Шалгинск полицейские обнаружили автомобиль объявленного в розыск мужчины - Merсedes-230 без видимых повреждений и следов взлома. Автомобиль закрыт на ключ. Поисковые мероприятия, к которым подключились группы кинологов, волонтеров и весь гарнизон Департамента полиции, продолжаются. Вертолет Ми-8 МЧС РК совершает облет район поиска», - сообщил начальник ДП Карагандинской области Ерлан Файзуллин.


    Теги:
    Карагандинская область Главная Происшествия Правоохранительные органы
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