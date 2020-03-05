Автомобиль получил акмолинский полицейский за победу в интернет-конкурсе

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Ключи от служебной автомашины «Нива» и денежный сертификат получил победитель акмолинского областного конкурса «Народный участковый - 2020» Данияр Мусин, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

Награду победителю вручил аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев.

«В январе 2020 года руководством департамента полиции в рамках Года участковых инспекторов полиции в Instagram был инициирован конкурс «Народный участковый - 2020», в котором приняли участие все участковые инспекторы полиции области. Конкурс проводился в два этапа. Первый проходил на ведомственных страницах территориальных управлений и отделов полиции. Жители активно голосовали за «своего» участкового и оставляли положительные комментарии под фотографиями инспекторов полиции, обслуживающих районные центры и сельские округи», - рассказали в ведомстве.

По словам полицейских, участник, набравший большее количество «лайков», автоматически переходил на второй этап конкурса, проводимый уже на ведомственной странице департамента. Здесь были опубликованы фотографии 19 участковых инспекторов, по одному представителю от каждого территориального подразделения.

«Результаты наглядно показали уровень доверия акмолинцев к участковым инспекторам и степень общественного мнения о деятельности полиции. В результате упорной борьбы победу в конкурсе «Народный участковый - 2020» завоевал старший лейтенант полиции Данияр Мусин, набравший 13 714 лайков от интернет-пользователей. Данияр в полиции служит 8 лет, в настоящее время обслуживает Зеленоборский сельский округ Бурабайского района», - добавили в пресс-службе ДП региона.