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    16:27, 22 Июнь 2021 | GMT +6

    Автомобиль перевернулся вблизи Петропавловска

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области, между райцентром Бесколь и городом Петропавловском столкнулись два автомобиля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Автомобиль перевернулся вблизи Петропавловска

    На кадрах , распространяемых в социальных сетях, видно, что один из автомобилей опрокинулся на бок.

    «Около 12:15 часов на автодороге «Жезказган-Петропавловск» произошло столкновение автомобилей «Toyota Prado» и «ВАЗ-2114». В результате ДТП пострадавших нет, оба водителя трезвы. Сотрудники батальона патрульной полиции собирают материал, который будет передан в Специализированный административный суд Кызылжарского района для рассмотрения и принятия процессуального решения», - сообщили в пресс-службе департамента полиции.

    Накануне вечером вблизи этого же районного центра столкнулись «Hyundai Accent» и «Nissan Primera».

    «Пассажирку автомашины «Hyundai Accent» госпитализировали в одно из медучреждений города. Сотрудники отдела полиции Кызылжарского района занимаются сбором материала, по которому будет принято процессуальное решение», - прокомментировали в пресс-службе.

    За пять месяцев в регионе зарегистрировали 74 дорожно-транспортных происшествия, в которых десять человек погибли и 94 получили ранения.

    Теги:
    Северо-Казахстанская область ДТП Происшествия, ЧС Происшествия
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