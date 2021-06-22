ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области, между райцентром Бесколь и городом Петропавловском столкнулись два автомобиля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Автомобиль перевернулся вблизи Петропавловска

На кадрах , распространяемых в социальных сетях, видно, что один из автомобилей опрокинулся на бок.

«Около 12:15 часов на автодороге «Жезказган-Петропавловск» произошло столкновение автомобилей «Toyota Prado» и «ВАЗ-2114». В результате ДТП пострадавших нет, оба водителя трезвы. Сотрудники батальона патрульной полиции собирают материал, который будет передан в Специализированный административный суд Кызылжарского района для рассмотрения и принятия процессуального решения», - сообщили в пресс-службе департамента полиции.

Накануне вечером вблизи этого же районного центра столкнулись «Hyundai Accent» и «Nissan Primera».

«Пассажирку автомашины «Hyundai Accent» госпитализировали в одно из медучреждений города. Сотрудники отдела полиции Кызылжарского района занимаются сбором материала, по которому будет принято процессуальное решение», - прокомментировали в пресс-службе.

За пять месяцев в регионе зарегистрировали 74 дорожно-транспортных происшествия, в которых десять человек погибли и 94 получили ранения.