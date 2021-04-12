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    01:18, 12 Апрель 2021 | GMT +6

    Автомобиль перевернулся в Актау

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    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Автомобиль перевернулся в Актау, водитель в больнице.Подробности дорожно-транспортного происшествия сообщили в пресс-службе департамента полиции региона. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Лада.кз.

    Дорожный инцидент произошёл 11 апреля после полудня в 30-м микрорайоне.
    Информация об аварии поступила на пульт дежурного 102 в 13:10. На вызов выехали сотрудники батальона патрульной полиции «Сункар-9».
    Как выяснилось, водитель минивэна Toyota Alphard не уступил дорогу главному движущемуся транспорту Opel Vectra и совершил с ним столкновение.
    Пострадавшего доставили в Мангистаускую областную больницу.
    По факту проводится расследование.



    Теги:
    МВД РК ДТП Происшествия, ЧС Мангистауская область
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