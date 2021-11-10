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    16:42, 10 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Автомобиль перевернулся после столкновения в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане автомобиль опрокинулся на крышу после столкновения с другим авто, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    10 ноября 46-летний водитель автомашины «Kia Picanto», следуя по улице Акбидай в сторону улицы Ондирис, при повороте налево допустил столкновение с авто «ВАЗ-2115», который следовал со встречного направления прямо. Вследствие столкновения автомашину «Kia Picanto» опрокинуло на крышу.

    «Водитель доставлен в больницу. По данному факту проводится проверка», - говорится в сообщении.


    Теги:
    ДТП Происшествия, ЧС Астана Правоохранительные органы
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