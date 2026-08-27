Автомобиль перевернулся на трассе Атырау — Астрахань: есть погибшие

На трассе Атырау — Астрахань произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли три человека, передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации Департамента полиции Атырауской области, авария произошла 26 августа около 05:30 на 721-м километре указанной автодороги. По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Ipsum не справился с управлением, в результате чего машина опрокинулась на обочину.

В результате ДТП три человека погибли, еще четверо получили различные телесные повреждения.

В настоящее время сотрудники полиции собирают необходимые материалы по факту дорожной аварии.

Полиция призывает граждан перед дальней поездкой проверять техническое состояние автомобиля, соблюдать максимальную осторожность на дороге и не пользоваться мобильным телефоном во время вождения. Также водителям рекомендуется соблюдать установленный скоростной режим.

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