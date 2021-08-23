Автомобиль опрокинулся на крышу после ДТП в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Автомобиль опрокинулся на крышу в результате ДТП в столице, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Нур-Султана.

«22 августа текущего года около 21:33 часов 18-летний водитель, управляя автомашиной марки «Geely Emgrand», следуя по пр. Туран со стороны ул. Керей, Жанибек хандары, при повороте на лево, допустила столкновение с автомашиной марки «Toyota Estima», который двигался со встречного направления прямо», - сообщили в пресс-службе.

По данным полиции, от столкновения автомашину марки «Toyota Estima» опрокинуло на крышу. В результате ДТП пассажирка автомобиля получила телесные повреждения. Женщина была доставлена в больницу и после осмотра врачей ее отпустили домой.

По данному факту проводится дознание.

Департамент полиции Нур-Султана предупреждает водителей строго соблюдать правила дорожного движения и быть предельно внимательными на дорогах.







