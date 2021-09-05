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    18:24, 04 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Автомобиль опрокинулся на крышу на павлодарской дороге

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Автомобиль опрокинулся на крышу на павлодарской дороге. Водителю потребовалась медицинская помощь, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

    Автомобиль опрокинулся на крышу на пересечении улиц Геринга и Павлова. Как сообщили в областном департаменте полиции, машина перевернулась после столкновения с другим транспортом.

    ««Hyundai» столкнулся с другим автомобилем, когда двигался по Павлова. Машина перевернулась. Водителю понадобилась помощь врачей», - рассказали в ведомстве.

    Полицейские начали проверку.




    Теги:
    МВД РК ДТП Происшествия, ЧС Видео Происшествия Правоохранительные органы Павлодарская область
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