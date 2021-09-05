ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Автомобиль опрокинулся на крышу на павлодарской дороге. Водителю потребовалась медицинская помощь, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Автомобиль опрокинулся на крышу на пересечении улиц Геринга и Павлова. Как сообщили в областном департаменте полиции, машина перевернулась после столкновения с другим транспортом.

««Hyundai» столкнулся с другим автомобилем, когда двигался по Павлова. Машина перевернулась. Водителю понадобилась помощь врачей», - рассказали в ведомстве.

Полицейские начали проверку.







