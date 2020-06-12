Автомобильный смог в Алматы: воздух стал чище

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казгидромет опубликовал результаты анализов первой недели на содержание бензапирена в атмосферном воздухе г.Алматы, передает МИА «Казинформ».

РГП «Казгидромет» Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан проводит мониторинг на содержания бензапирена в атмосферном воздухе в г.Алматы с 1 июня 2020 года.

Отбор проб был произведен в 5 точках:

- ул. Амангельды, угол ул. Сатпаева;

- пр. Райымбека, угол ул. Наурызбай батыра;

- мкр. Айнабулак-3;

- мкр. Аксай-3, ул. Маречека, угол ул. Б.Момышулы;

- мкр. Тастак-1, ул. Толе би, 249.

По результатам отбора и анализа проб атмосферного воздуха г.Алматы концентрации бенз(а)пирена находятся в пределах 0,0002-0,0004 мкг/м3, что ниже установленной нормы (ПДК = 0,001 мкг/м3).

Бенз(а)пирен – химический компонент, обладает сильнейшей канцерогенной активностью, чрезвычайно токсичен. По степени воздействия на организм относится к I (высшему) классу опасности. Образуется при сгорании углеводородного жидкого, твёрдого и газообразного топлива (в меньшей степени при сгорании газообразного), в крупных городах выделяется преимущественно автомобильным транспортом.

Ранее, Казгидромет отобрал пробы воздуха на месте возгорания полигона в Алматинской области. Было установлено в очаге пожара превышение концентрации серы и формальдегида.

10 июня 2020 года на пленарном заседании Мажилиса депутаты подняли проблемный вопрос о сокращении числа пунктов наблюдения за состоянием воздуха.

фото: dela.ru