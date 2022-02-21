Автомобильные заводы в Костанае и Алматы посетили общественники

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Как сообщалось ранее, по поручению Президента Касым-Жомарта Токаева Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК проводит выездные проверки отечественных предприятий на предмет соблюдения договоренностей в рамках соглашений о промышленной сборке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР.

На площадках производителей проведены дни открытых дверей с привлечением общественности, журналистов, блогеров и активистов, в том числе движения #нетутильсбору. В городах Алматы и Костанай посещены автомобильные заводы «Сарыаркаавтопром» и «Hyundai Trans Kazakhstan». Также гости побывали на строительстве заводов «KamLitKZ», которые вскоре начнут выпуск автокомпонентов для конвейеров КамАЗ в Татарстане и Казахстане.

Кроме того, представители общественности посетили предприятия АО «Агромашхолдинг KZ», Костанайский тракторный завод и Костанайский колледж автотранспорта, где ознакомились с программой подготовки квалифицированных кадров для машиностроительной отрасли и деятельностью локализационного центра по производству компонентов для транспортных средств и сельхозтехники.

По итогам посещения объектов в Алматы прошел брифинг с участием вице-министра индустрии и инфраструктурного развития Марата Карабаева, который транслировался в прямом эфире в социальных сетях. В ходе двухчасовой сессии поднимались вопросы текущего состояния автопрома, углубления локализации, производства автокомпонентов. Также обсуждалась эффективность введения утилизационного сбора в РК.

Кроме того, в ответ на просьбы блогеров и активистов на отечественных автомобильных заводах принято решение проводить дни открытых дверей для всех желающих, в особенности для школьников, на постоянной основе.

Открытые регулярные экскурсии помогут людям узнать больше о производстве автомобилей, об уровне локализации и применяемых технологиях.

Напомним, Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил проверить достоверность распространяемых в соцсетях сведений по производству отечественных автомобилей

«Еще один актуальный вопрос, в социальных сетях постоянно муссируется информация, что большинство казахстанских автомобилей якобы приходят практически в готовом виде. Как говорится, остается лишь прикрутить колеса. Здесь видится значительная доля преувеличения. Причем цель такого преувеличения понятна. Во всяком случаев надо выяснить, насколько такие утверждения соответствуют реальности. После этого стоит принять меры», - сказал Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства 8 февраля 2022 года.







