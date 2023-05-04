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Автомобильные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе 7 и 9 мая не будут работать

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
4 Мая 2023, 19:15
Автомобильные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе 7 и 9 мая не будут работать

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В связи с праздничными днями 7 и 9 мая пропуск лиц, транспортных средств и грузов в автомобильных пунктах пропуска на казахстанско-китайской границе осуществляться не будет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов.

«Железнодорожные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе продолжат функционировать в штатном режиме. Просим перевозчиков и всех желающих пересечь границу заранее планировать свой маршрут с учетом введенных ограничений», - сообщили в пресс-службе комитета.


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