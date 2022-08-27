27 Августа 2022 18:25

Автомобильные пункты пропуска на границе с Китаем не будут работать 30 августа

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В связи с празднованием Дня Конституции Республики Казахстан 30 августа 2022 года пропуск лиц, транспортных средств и грузов в автомобильных пунктах пропуска на казахстанско-китайской границе осуществляться не будет. Об этом сообщила пресс-служба Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ».

«Комитет государственных доходов информирует, что в связи с празднованием Дня Конституции Республики Казахстан 30 августа 2022 года пропуск лиц, транспортных средств и грузов в автомобильных пунктах пропуска на казахстанско-китайской границе осуществляться не будет.

Железнодорожные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе продолжат функционировать в штатном режиме.

Просим перевозчиков и всех желающих пересечь границу заранее планировать свой маршрут с учетом введенных ограничений», - говорится в сообщении пресс-службы КГД Министерства финансов Республики Казахстан.