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Автомобильные пункты пропуска на границе РК с КНР не будут работать c 1 по 3 октября

Редактор:  
Алла Серикбаева
30 Сентября 2022, 19:22
Автомобильные пункты пропуска на границе РК с КНР не будут работать c 1 по 3 октября

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В связи с празднованием Дня образования Китайской Народной Республики с 1 по 3 октября 2022 года пропуск лиц, транспортных средств и грузов в автомобильных пунктах пропуска на казахстанско-китайской границе осуществляться не будет. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов.

«Железнодорожные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе продолжат функционировать в штатном режиме. Просим перевозчиков и всех желающих пересечь границу заранее планировать свой маршрут с учетом введенных ограничений», - сообщили в ведомстве.


Транспорт   Минфин РК   Китай   Граница  
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