Автомобильные пробки спровоцировал запуск нового фонтана в Семее
СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – В Семее запуск нового светомузыкального фонтана спровоцировал автомобильные пробки, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Несколько дней назад в новом микрорайоне Карагайлы был запущен фонтан. Чтобы увидеть новый объект и отдохнуть в современном парке у многофункционального культурно-спортивного комплекса в вечернее время, съезжается практически весь город. В итоге при въезде в жилой район образуются большие автомобильные пробки. При этом водители сигналят и тем самым немало хлопот доставляют новоселам.
«Зачем так сигналить, тем более ночью, кошмар», - пишут возмущенные жители в социальных сетях.
Отметим, светомузыкальный фонтан работает с 20 до 22 часов. При этом у нового спортивного комплекса имеется парковка на 400 автомобилей.
Напомним, многофункциональный культурно-спортивный комплекс распахнул свои двери в декабре прошлого года. В свою очередь парк был завершен только в этом году. Хотя весной прошлого года фонтан запускали в тестовом режиме, работать он начал только сейчас.
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