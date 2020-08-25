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Автомобильные пробки спровоцировал запуск нового фонтана в Семее

25 Августа 2020 00:26
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Автомобильные пробки спровоцировал запуск нового фонтана в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – В Семее запуск нового светомузыкального фонтана спровоцировал автомобильные пробки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Несколько дней назад в новом микрорайоне Карагайлы был запущен фонтан. Чтобы увидеть новый объект и отдохнуть в современном парке у многофункционального культурно-спортивного комплекса в вечернее время, съезжается практически весь город. В итоге при въезде в жилой район образуются большие автомобильные пробки. При этом водители сигналят и тем самым немало хлопот доставляют новоселам.

«Зачем так сигналить, тем более ночью, кошмар», - пишут возмущенные жители в социальных сетях.

Отметим, светомузыкальный фонтан работает с 20 до 22 часов. При этом у нового спортивного комплекса имеется парковка на 400 автомобилей.

Напомним, многофункциональный культурно-спортивный комплекс распахнул свои двери в декабре прошлого года. В свою очередь парк был завершен только в этом году. Хотя весной прошлого года фонтан запускали в тестовом режиме, работать он начал только сейчас.

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#Восточно-Казахстанская область   #Транспорт  
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Орал Ерланулы

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