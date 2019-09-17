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Автомобильные КПП на границе РК и РФ не справляются с трафиком из Узбекистана

Автор:  
Мейрамбек Байгарин
17 Сентября 2019, 13:19
Автомобильные КПП на границе РК и РФ не справляются с трафиком из Узбекистана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Автомобильные контрольно-пропускные пункты на границе Казахстана и России не справляются с пассажиро- и грузопотоком из Узбекистана. Об этом сообщил сенаторам заместитель председателя Комитета национальной безопасности РК - директор Пограничной службы Дархан Дильманов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На заседании комитета по международным делам, обороне и безопасности Сената Парламента РК обсудили проект Закона «О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о порядке пересечения казахстанско-российской границы жителями приграничных территорий Республики Казахстан и Российской Федерации от 3 октября 2006 года», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В связи с чем идет увеличение количества автомашин на пунктах пропуска? Мы провели анализ. У нас есть четыре основных пункта пропуска, на которых идет большое увеличение. Это пункты пропуска «Таскала», «Сырым» в Западно-Казахстанской области, пункт пропуска «Жайсан» в Актюбинской области и пункт пропуска «Кайрак» в Костанайской области. Вот эти четыре пункта пропуска являются на сегодня основными, где идет весь транспортный поток через Казахстан в Российскую Федерацию. К увеличению пассажиропотока, а также транспортного потока мы были не готовы, потому что из Узбекистана увеличился пассажиропоток и грузопоток в разы. То есть, раньше был товарооборот на миллиард долларов, сейчас - три с половиной. Соответственно, в три раза увеличилось количество автомашин. Поэтому инфраструктура, которая на тот момент была, лет пять назад, соответствовала, можно было пропускать. Сейчас мы говорим, что эта инфраструктура уже не соответствует», – сказал Д. Дильманов, отвечая на вопросы сенаторов.

Директор Пограничной службы пояснил, что на проверку одной автомашины предоставлено право затрачивать время – 10 минут на легковую, далее 15, 20 и 25 минут – на другие категории автотранспорта. Но, если даже тратить на каждую автомашину всего 5 минут, то за 1 440 минут можно пропустить от 150 до 200 автомашин. Поэтому возникают многокилометровые пробки.

По словам Д. Дильманова, совместно с Министерством индустрии и инфраструктурного развития и другими госорганами уже разработана Дорожная карта, в которой намечено, какие пункты пропуска в ближайшее время будут реконструированы – это вышеуказанные пункты. Финансирование уже выделено, в ближайшие 2 года вопрос будет решен.


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