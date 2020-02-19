Автомобильная промышленность Казахстана: развитие и перспективы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня казахстанская автомобильная промышленность включена в число 12 приоритетных направлений индустриального развития несырьевого сектора и является объектом последовательной государственной поддержки. По итогам 2019 года доля автомобильной промышленности в машиностроении РК составила 26%, произведено свыше 50 тыс. единиц техники, экспортировано порядка 2,7 тыс. автомобилей. Как развивается казахстанский автопром и каковы его перспективы? PrimeMinister.kz проанализировал развитие отрасли в республике, передает МИА «Казинформ».

С чего все начиналось

История отечественного автопрома ведет отсчет с 2003 года, когда был выпущен первый автомобиль «НИВА». Тогда объемы производства насчитывали всего несколько тысяч единиц (пик в 2010 г. – четыре тыс. единиц). Линейка выпускаемой продукции была представлена лишь автомобилями марки ВАЗ. Основную часть авторынка страны занимал импорт.

Ключевой этап развития с конкретными обязательствами предприятий стартовал с началом подписания первых соглашений о промышленной сборке моторных транспортных средств в 2010 году. Но, как показал опыт, принятые соглашения по развитию отрасли были малоэффективны, доля реализуемых отечественных автомобилей составляла лишь 26% в 2016 году. Требовались новые методы стимулирования.

В этой связи Правительство приняло меры по стимулированию отрасли, такие как преференции по НДС, введение утилизационного сбора, разработка программы льготного кредитования и лизинга, меры поддержки экспорта продукции. Была запущена программа промкооперации.

К развитию отрасли был привлечен крупный транснациональный инвестор в лице СМС–JAC Motors — стратегического партнера ТОО «СарыаркаАвтоПром». Все это стало возможным благодаря новым подходам по развитию отрасли, внедрению стимулирующих программ.

Что касается производства коммерческой техники, то в страну начали привлекаться глобальные игроки. Первым крупным производителем, пришедшим в Казахстан в 2005 году, стал КамАЗ. Затем открыли свои производства такие марки, как Daewoo, Hyundai, IVECO, ANKAI и многие другие.

Как результат, за короткий срок была создана целая отрасль с десятками тысяч рабочих мест с учетом смежных отраслей, регулярно пополняющая бюджет за счет налоговых отчислений. Выросло количество автопроизводителей, начала расти здоровая конкуренция.

На сегодняшний день в Казахстане ведется производство всех категорий автотранспортных средств. В стране собираются 167 моделей автомобилей, в том числе 39 легковых моделей, 22 мировых брендов.

Автомобилестроение — драйвер машиностроительной отрасли Казахстана

На сегодня машиностроение является одной из динамично развивающихся отраслей обрабатывающей промышленности.

За годы реализации Госпрограммы индустриально-инновационного развития (с 2010 года) в стране введено свыше 130 новых машиностроительных производств на сумму порядка 400 млрд тенге. Создано свыше 14 тыс. рабочих мест.

Эти предприятия уже освоили выпуск широкого спектра продукции (от комплектующих и запчастей до сборки высокоточной техники) и обеспечивают потребности базовых секторов экономики, таких как нефтегазовый, металлургический и агропромышленный.

В Государственной программе индустриально-инновационного развития РК на 2015-2019 годы автопром отмечен в числе приоритетных отраслей. В Госпрограмме было обозначено, что мировые тренды будут способствовать развитию автомобильной промышленности Казахстана, которая потянет за собой развитие таких смежных отраслей, как металлургия, производство резиновых изделий, производство стекла, текстильная промышленность, производство электрического оборудования и приборов, НИОКР и т.д.

За две пятилетки автомобилестроение стало одним из драйверов машиностроительной отрасли Казахстана. Состоялся переход от крупноузловой сборки (DKD) к мелкоузловой сборке (CKD). К примеру, внедрены технологические операции по сварке и окраске кузовов.

На данный момент 60% реализуемых в стране автомобилей произведены в Казахстане.

Средний уровень локализации автопрома составляет 33%, максимальный по отдельным моделям более 50%.

С 2010 года удалось нарастить объемы производства в 12,5 раз (с четырех тыс. единиц в 2010 году до 50,4 тыс. единиц - в 2019 году). Доля автопрома в общем объеме машиностроения достигла 26% против 4% в 2010 году. Доля автопрома в промышленности составила 1,9%.

В 2019 году в автомобильной промышленности было произведено 50 447 единиц транспортных средств на общую сумму 359,5 млрд тенге, ИФО составил 162,5%. В том числе было произведено 44 077 легковых автомобилей, рост производства составил 46,8%.

Доля казахстанских автомобилей в продажах выросла до 59% (в 2018 г. – 49%), 4 из 5 наиболее продаваемых автомобильных брендов в РК — отечественного производства.

По данным Ассоциации казахстанского автобизнеса, в 2019 году было произведено 16 332 автомобиля Hyundai (+75,7%), 14 623 ед. Lada (+9,8%) и 5 366 автомобилей Ravon (+912%). В пятерку также вошли Kia (3683 единицы) и JAC (2 775 единиц).

На крупнейшего автопроизводителя «СарыаркаАвтоПром» приходится половина от всех произведенных автотранспортных средств в РК. В текущем году Костанайский завод в два раза увеличил производство до 25 802 единиц легковых, грузовых автомобилей и автобусов на общую сумму 186 609 млн тенге.

Казахстанский автопром — на экспортных рынках

С учетом небольших объемов внутреннего казахстанского рынка долгосрочное планирование отечественных машиностроителей должно предусматривать наращивание экспортных объемов.

Государственными органами проводится соответствующая работа. Так, в рамках механизма стимулирования производства в Республике Казахстан экологически чистых автомобилей предусмотрено экспортное финансирование предприятий автопрома.

Наряду с маркетинговым продвижением оказываются меры по возмещению части затрат на транспортировку готовой продукции внутри страны и сертификацию продукции на экспортных рынках. Это позволило облегчить доступ нашим предприятиям на внешние рынки.

В свою очередь, отечественные предприятия должны увеличивать количество технологических операций, проводимых на предприятиях, использовать местные комплектующие и материалы, а также выходить на крупносерийное производство. Более того, в Казахстане планируется развитие автокомпонентной базы.

В результате проделанной работы экспорт по сравнению с 2018 годом увеличился в 10 раз. По итогам 2019 года было экспортировано 2 629 автомобилей. Экспортируются автомобили преимущественно в Российскую Федерацию и Узбекистан. Основная часть зарубежных продаж в 2019 году пришлась на JAC (1471), Hyundai (716) и Ravon (442). Эти марки заказывают дистрибьюторы марок в соседних странах.

Тенденции в автомобильной промышленности

В последние годы автопроизводители ведут поиски стратегических партнеров с целью получения доступа к новым рынкам, расширения своей сбытовой сети, получения новых технологий. Основными направлениями развития автомобильной отрасли в последнее время стали существенное снижение потребления горючего за счет использования новых видов топлива, применение новых конструкционных материалов, повышение комфортности; диверсификация модельных рядов как по качественным и ценовым признакам, так и по целевому назначению.

Особенностью автомобильной отрасли в последнее время стала нарастающая диверсификация модельных рядов.

Казахстанское автомобилестроение не отстает от общемирового тренда, связанного с развитием экологически чистого транспорта. В 2014 году произведена первая партия электромобилей, а также 15 электроавтобусов отечественного производства уже поставили на маршруты.

Меры по развитию автомобильной промышленности

Правительство РК приняло меры по стимулированию отрасли, такие как преференции по НДС, разработка программы льготного кредитования и лизинга, меры поддержки экспорта продукции.

В июне 2019 года была утверждена Дорожная карта по развитию машиностроения на 2019-2024 годы, которая охватывает все подотрасли машиностроения и содержит комплекс мероприятий по мерам поддержки. Это налоговые преференции, финансовая и сырьевая поддержка, обеспечение квалифицированными кадрами и многое другое.

Для развития кооперационных связей третьего апреля 2019 года между Казахстаном и Российской Федерацией была принята Программа совместных действий. Она предусматривает кооперацию в следующих проектах.

В рамках программы промкооперации ПАО «КАМАЗ», ПАО «АВТОВАЗ» и ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» начата проработка реализации совместных проектов по строительству заводов по производству редукторов главных передач ведущих мостов грузовых автомобилей, литейного завода и научно-исследовательского инжинирингового центра.

Начато строительство в г. Алматы нового завода ТОО «Hyundai Trans Kazakhstan» по производству легковых автомобилей марки «Hyundai» мощностью 30 тыс. единиц в год на первом этапе, 45 тыс. единиц в год на втором этапе.

СМС – JAC Motors планирует на площадке ТОО «СарыаркаАвтоПром» помимо увеличения объемов производства и расширения линейки производимых автомобилей, наладить производство автокомпонентов.

В рамках сотрудничества с китайскими партнерами планируется запуск заводов по производству шин и двигателей, которые придадут мощный импульс развитию автокомпонентной базы в РК.

Кроме того, министрами здравоохранения и инфраструктурного развития РК утверждена Дорожная карта по обновлению санитарного транспорта в Республике Казахстан, которая позволит обновить санитарный транспорт за счет механизма лизингового финансирования.

Согласно Дорожной карте условия лизингового финансирования для управлений здравоохранения областных акиматов, городов республиканского значения: срок лизинга до 5 лет, ставка вознаграждения не более 7% для отечественных товаропроизводителей, авансовый платеж не предусмотрен, льготный период до 12 месяцев. В 2019 году было выделено 10 млрд тенге на 800 единиц машин скорой помощи и 18 передвижных медицинских комплексов в 2019-2020 годах.

Поддержка производителей автомобилей

Автопроизводителям наравне с другими предприятиями обрабатывающей промышленности предоставляются налоговые и таможенные льготы в рамках специальных инвестиционных контрактов.

Данные меры наряду с программами льготного кредитования стимулируют развитие казахстанского экологически чистого производства автотранспортных средств.

Касательно производства экологически чистых транспортных средств в Республике Казахстан, с 2018 года автопроизводители полностью перешли на пятый экологический класс, в том числе при изготовлении коммерческой техники, освоено производство электромобилей.

При производстве экологически чистых транспортных средств (соответствующих экологическому классу Евро-4 и выше; с электродвигателями) и выполнения требований по поэтапному повышению локализации в рамках соглашений о промышленной сборке, производители вправе претендовать на получение стимулирования в виде возмещения затрат по производственным процессам.

Средний уровень локализации автопрома составляет 33%, максимальный по отдельным моделям более 50%. Увеличение доли местного содержания и объемов производства вместе со стимулирующими мерами развития направлено на снижение стоимости выпускаемых транспортных средств.

Помимо общих мер поддержки обрабатывающей промышленности хорошо зарекомендовали себя программы льготного автокредитования и льготного лизинга, в рамках которых за 4 года работы АО «БРК-Лизинг» выделено 50 млрд тенге (42 млрд тенге на автокредит, 8 млрд тенге – лизинг).

С октября 2019 года через АО «БРК-Лизинг» запущена программа льготного автокредитования Национального банка с выделением 100 млрд тенге в течение 5 лет (ежегодно по 20 млрд тенге).

Программа пользуется огромным спросом среди населения, на сегодняшний день ведется вторичное освоение средств.

Обновление автобусного парка страны

За 12 месяцев 2019 года объем выпуска автобусов вырос в два с половиной раза (1 076 единиц).

В качестве дополнительного стимулирования с 2018 года действует программа по реализации автобусов казахстанского производства в лизинг. Из республиканского бюджета АО «БРК-Лизинг» выделено 33,5 млрд тенге, на сегодняшний день уже профинансирована поставка 1 550 единиц автобусов.

По данным АО «БРК-Лизинг», по состоянию на январь 2020 года в рамках комплексного плана по обновлению критически изношенного парка автобусов в Республике Казахстан — 904 автобуса Yutong, 330 автобусов Ankai, 181 автобус Daewoo, 75 автобусов Golden Dragon и 60 автобусов DongFeng находятся в производстве и часть из них уже были поставлены.

Перспективы развития автомобильной промышленности Казахстана

В завершение необходимо отметить, что перспективы для развития автомобильной отрасли действительно высоки. Ведь развитие отечественного автомобилестроения отвечает интересам и соответствует приоритетам государства, обозначенным в программных документах среднесрочного и долгосрочного планирования.

В текущем году в Казахстане будет начато производство свыше 10 новых моделей автомобилей. В краткосрочный период общий объем продукции автопрома планируется довести до 100 тыс. автомобилей, из них 10-15 тыс. — экспортировать в Россию, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, Беларусь, Азербайджан и другие страны.

В г. Алматы будет открыт завод «Hyundai» мощностью 45 тыс. единиц в год. Завод открыт на территории Индустриальной зоны. Объем инвестиций в строительство нового завода составил 25 млрд тенге. Проектная мощность — 30 000 единиц в год. Вторая очередь и производство первого автомобиля, выпущенного с технологическими операциями по сварке и окраске кузова, планируется в сентябре 2020 года. Предприятие позволит создать до 700 новых рабочих мест на производстве. Построение дилерской сети в регионах Казахстана положительно повлияет на развитие МСБ.

В конце января этого года в присутствии Премьер-Министра РК А. Мамина подписаны соглашение о сотрудничестве между АО «Узавтосаноат» и АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport», а также договор о поставке машинокомплектов автомобилей между ТОО «СарыаркаАвтоПром» и АО «UzAuto Motors».

В перспективе в автомобильной промышленности планируется:

- продолжить работу по увеличению доли местного содержания, путем перехода на новые соглашения о промышленной сборке транспортных средств с начала 2021 года;

- развивать производственную кооперацию с партнерами казахстанских автопроизводителей, в том числе по производству автокомпонентов;

- продолжить освоение производств электромобилей.