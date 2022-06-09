9 Июня 2022 11:09

Автомобиль наехал на людей в Берлине

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В самом центре западного Берлина автомобиль совершил наезд на группу людей. Погибла учительница, 14 школьников получили ранения, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на издание BBC News.

По сведениям очевидцев, возле оживленной торговой улицы Курфюрстендамм автомашина марки «Renault Clio» несколько раз выезжала на тротуар с целью наезда на людей, затем врезалась в витрину магазина.

После аварии водитель бросил авто и пытался скрыться с места преступления, но был задержан местными гражданами и передан полиции. Выяснилось, что водителем был 29-летний мужчина с двойным немецким и армянским гражданством, проживал в Берлине. По заявлению министра внутренних дел Берлина Айрис Шпрангер, улики свидетельствуют о том, что преступник был психически больным человеком.

Пострадали подростки. Преподаватель умер на месте происшествия, второй учитель был серьезно ранен.

Инцидент произошел в районе, где в 2016 году террористической организацией «Исламское государство» был совершен теракт. В результате намеренного выезда грузовика на рождественскую ярмарку погибло 12 человек.