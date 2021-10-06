Автомобиль на высокой скорости перевернулся в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске минувшей ночью в нескольких метрах от жилого дома опрокинулся легковой автомобиль, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Фотографии с места ДТП разместили пользователи социальных сетей.

Авария произошла в микрорайоне «Подгора». На кадрах видно, что перевернувшийся на крышу автомобиль находится в опасной близости к жилому дому.

По информации пресс-службы департамента полиции, сообщение о том, что у дома№80 на улице Смирнова опрокинулась машина, поступило от очевидцев в 23.17.

«В ходе предварительного сбора материала установлено, что 35-летний водитель автомашины марки Mitsubishi Diamante, не справившись с управлением, в результате несоблюдения установленного скоростного режима допустил опрокидывание транспортного средства. Пострадавших нет. В салоне автомашины находился только водитель», - прокомментировали в пресс-службе.

По факту ДТП возбуждено производство по делу об административном правонарушении, которое передадут в Специализированный административный суд Петропавловска для принятия процессуального решения.