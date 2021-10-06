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    11:52, 06 Октябрь 2021 | GMT +6

    Автомобиль на высокой скорости перевернулся в Петропавловске

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске минувшей ночью в нескольких метрах от жилого дома опрокинулся легковой автомобиль, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Фотографии с места ДТП разместили пользователи социальных сетей.

    Авария произошла в микрорайоне «Подгора». На кадрах видно, что перевернувшийся на крышу автомобиль находится в опасной близости к жилому дому.

    По информации пресс-службы департамента полиции, сообщение о том, что у дома№80 на улице Смирнова опрокинулась машина, поступило от очевидцев в 23.17.

    «В ходе предварительного сбора материала установлено, что 35-летний водитель автомашины марки Mitsubishi Diamante, не справившись с управлением, в результате несоблюдения установленного скоростного режима допустил опрокидывание транспортного средства. Пострадавших нет. В салоне автомашины находился только водитель», - прокомментировали в пресс-службе.

    По факту ДТП возбуждено производство по делу об административном правонарушении, которое передадут в Специализированный административный суд Петропавловска для принятия процессуального решения.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область ДТП Происшествия, ЧС Происшествия
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