Автомобиль на полном ходу въехал в толпу туристов в Италии, есть жертвы

БРУНИКО. КАЗИНФОРМ – Автомобиль на полном ходу въехал в толпу туристов недалеко от итальянского города Брунико, провинция Больцано, передает DW.

По меньшей мере, шесть человек погибли и несколько получили ранения различной степени тяжести. До сих пор неясно, что послужило причиной инцидента, однако, власти считают, что это произошло случайно.

В ночь с субботы на воскресенье в популярном горнолыжном городке итальянской провинции Южный Тироль автомобиль врезался в толпу из 17 туристов. В результате трагедии погибли по меньшей мере шесть человек.

Итальянская полиция заявила, что погибшие являлись гражданами Германии, которые были частью группы, совершающей поездку по региону. Несколько человек получили ранения различной степени тяжести.

Власти заявили, что не считают, что инцидент был преднамеренным, однако расследование продолжается.

Жертвы еще не опознаны полицией.

По сообщению информационного агентства DPA, Министерство иностранных дел в Берлине пока не комментирует инцидент.

Брунико – это небольшой итальянский городок недалеко от австрийской границы. Он является популярным местом для катания на лыжах и других зимних видов спорта.

В минувшие выходные трое немцев погибли в результате лавины в Южном Тироле. Пять человек находились под следствием.