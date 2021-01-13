Автомобиль из снежного плена вызволили полицейские ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ — В Восточном Казахстане в кювет съехал автомобиль с пассажирами, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ВКО.

В ведомстве сообщили, что 13 января на 106 км автодороги «Усть-Каменогорск - Самарское» водитель автомобиля «Тoyota» не справился с управлением и съехал в кювет. На помощь к водителю подъехали сотрудники патрульной полиции ДП ВКО, которые с помощью тяжелой техники вытащили транспортное средство из снежного плена. Водителя и пассажиров сотрудники пересадили в свой служебный автомобиль, где их напоили горячим чаем.

«В салоне находились двое взрослых пассажиров, но, к счастью, никто не пострадал», — отметили в пресс-службе.

Водитель поблагодарил полицейских, которые оказали помощь, и дальше на буксире продолжил путь в село Самарское.





Фото: Пресс-служба ДП ВКО