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Автомобиль и квартиру подарили паралимпийскому чемпиону Давиду Дегтяреву

2 Сентября 2021 20:00
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Автомобиль и квартиру подарили паралимпийскому чемпиону Давиду Дегтяреву

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Кокшетау прошло чествование чемпиона паралимпийских игр акмолинца Давида Дегтярева. Заслуженные награды спортсмен и его тренер получили из рук акима Акмолинской области Ермека Маржикпаева, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления физической культуры и спорта региона.

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С победой парапауэрлифтера поздравил аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев. Выступая с приветственным словом, руководитель региона отметил, что в области сильны спортивные традиции, и многое делается для развития спортивного движения.

«В сфере спорта трудятся более двух тысяч специалистов. В городах и селах региона на 2,5 тысячах спортивных объектах занимаются более 240 тысяч любителей физической культуры. Давид Дегтярев занял достойное место в летописи славных побед акмолинских атлетов. Мы гордимся его достижением и желаем крепкого здоровья и дальнейших успехов», – подчеркнул Е. Маржикпаев.

Аким вручил чемпиону ключи от машины и сертификат на трехкомнатную квартиру. Тренер спортсмена Юрий Колесников получил сертификат на пять млн тенге.

«Я посвящаю свою победу нашей прекрасной стране», - обратился к собравшимся Давид.


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#Акмолинская область   #Спорт   #Олимпиада   #Общество  
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Автор:

Оксана Матасова

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