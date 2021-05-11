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    05:00, 11 Май 2021 | GMT +6

    Автомобиль горел в паркинге жилого комплекса в столице

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Автомобиль горел в паркинге столичного ЖК «Семья», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС города Нур-Султана.

    «10 мая в 22.20 ч. подразделения ДЧС г. Нур-Султана выехали по адресу: район Алматы, проспект Тауелсиздик, 21/6. По прибытию было установлено, что в паркинге ЖК «Семья» горит автомобиль марки Lada Largus.Также от теплового воздействия пострадал передний бампер рядом стоящего автомобиля марки Toyota.Пожар ликвидирован в 22.36 ч. Жертв и пострадавших нет», - говорится в сообщении ДЧС.

    Причины возгорания не уточняются.


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