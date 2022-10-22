Автомобиль-двойник выявили на трассе акмолинские полицейские

КОРГАЛЖЫН. КАЗИНФОРМ - Обнаружили иномарку сотрудники роты патрульной полиции при обеспечении контроля за дорожным движением на обслуживаемом участке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

20 октября на 29 км автодороги Астана – Коргалжын полицейские Медет Шаймерденов и Нуртилек Нарегеев остановили автомобиль марки Toyota Estima с иностранным учетом под управлением 21-летнего жителя села Талапкер Целиноградского района.

Выяснилось, что автомобиль такой же марки, с аналогичным номером, такого же цвета находится в Западно-Казахстанской области. В банковском приложении владельцу оригинала приходили уведомления о штрафах за нарушения скоростного режима, совершенные в период с 27 по 29 сентября на территории Акмолинской области. По словам владельца иномарки, он не был в этот период в Акмолинской области. 36-летний казахстанец обратился в полицию для разбирательства.

По данному факту ведется досудебное расследование по ст. 386 ч. 1 УК РК «Подделка, уничтожение идентификационного номера транспортного средства, сбыт транспортного средства с заведомо поддельным идентификационным номером».

Автомобиль-двойник водворен на штрафную стоянку. Назначена экспертиза. Проводится проверка.

Фото: polisia.kz











