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    22:04, 11 Апрель 2021 | GMT +6

    Автомобиль без вести пропавшего мужчины нашли в Карагандинской области

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области продолжаются поиски пропавшего мужчины. Житель села Карима Мынбаева Нуринского района Карагандинской области в ночь на 8 апреля выехал в соседнее село, но тау и не доехал до места назначения. Сегодня полицейские нашли его автомобиль, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как ранее сообщалось , 10 апреля в 03:00 поступило сообщение о пропаже человека в Нуринском районе. Со слов заявителя в ночь на 8 апреля мужчина, 1958 г.р.,выехал на автомобиле из села Карима Мынбаева в село Тассуат и не прибыл к месту назначения. Для проведения поисково- спасательных работ на месте задействованы силы ДЧС, полиции и местное население. К поисковым работам привлечен вертолёт.

    Департамент полиции Карагандинской области прокомментировал результаты спасательных мероприятий по поиску без вести пропавшего главы крестьянского хозяйства.

    Предположительно, в этот день 62-летний житель Нуринского района на своем автомобиле выехал в сторону районного центра и после этого мужчину никто не видел.

    «По данному факту сразу начались поисково-розыскные мероприятия. В них кроме полицейских, участвуют сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области, волонтеры. В настоящее время найдена машина без вести пропавшего мужчины. Поисковые мероприятия продолжаются», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.



    Теги:
    МВД РК Транспорт Карагандинская область Правоохранительные органы
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