Автомобиль без номеров и с оружием задержали в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Круглосуточную службу на блокпостах в регионе несут жамбылские полицейские, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«7 января в Кордайском районе на блокпосту на трассе Алматы - Ташкент сотрудники полиции остановили автомобиль Subaru Forester без государственного номера. В ходе обыска обнаружено 10 единиц оружия 12 калибра, пневматический пистолет и оборудование для охоты», - рассказали в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.

​В ходе следствия установлено, что 24-летний водитель автомобиля и 27-летний пассажир были причастны к ограблению охотничьего магазина во время массовых беспорядков в городе Алматы.

На данный момент подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование по статье 291 части 3 УК РК.

​В ведомстве отметили, что в целях обеспечения общественного порядка на двух блокпостах на территории Кордайского района около 100 сотрудников полиции и военнослужащих работают в круглосуточном режиме.

Всего по области действуют 29 блокпостов, 10 - в Таразе.