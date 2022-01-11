+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -17 °С
Алматы: -3 °С
USD 431.81 EUR 488.16
RUB 5.7 CNY 67.85
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Автомобиль без номеров и с оружием задержали в Жамбылской области

11 Января 2022 23:15
Поделиться:
Автомобиль без номеров и с оружием задержали в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Круглосуточную службу на блокпостах в регионе несут жамбылские полицейские, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
«Заминировать» торговый дом и квартиру пытались в Кокшетау
Пожарные, подвергаясь побоям и погромам техники, спасали людей из горящего здания в Алматы Грабители охотничьего магазина в Алматы задержаны жамбылскими полицейскими Тайник с похищенным оружием вычислен полицейскими Алматы

«7 января в Кордайском районе на блокпосту на трассе Алматы - Ташкент сотрудники полиции остановили автомобиль Subaru Forester без государственного номера. В ходе обыска обнаружено 10 единиц оружия 12 калибра, пневматический пистолет и оборудование для охоты», - рассказали в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.

​В ходе следствия установлено, что 24-летний водитель автомобиля и 27-летний пассажир были причастны к ограблению охотничьего магазина во время массовых беспорядков в городе Алматы.

На данный момент подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование по статье 291 части 3 УК РК.

​В ведомстве отметили, что в целях обеспечения общественного порядка на двух блокпостах на территории Кордайского района около 100 сотрудников полиции и военнослужащих работают в круглосуточном режиме.

Всего по области действуют 29 блокпостов, 10 - в Таразе.

Подписывайтесь на наш канал:

#Жамбылская область   #Происшествия   #ЧП-2022  
Поделиться:

Автор:

Галина Скрипник

Новости по теме
«Заминировать» торговый дом и квартиру пытались в Кокшетау
Пожарные, подвергаясь побоям и погромам техники, спасали людей из горящего здания в Алматы
Грабители охотничьего магазина в Алматы задержаны жамбылскими полицейскими
Тайник с похищенным оружием вычислен полицейскими Алматы
Популярное
1 Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству принять меры по прекращению администрирования утилизационного сбора
2 Президент утвердил новый состав Правительства
3 Благодаря Елбасы в стране появилась прослойка людей богатых даже по международным меркам – Касым-Жомарт Токаев
4 Полный текст выступления Главы государства на заседании Мажилиса Парламента РК
5 Началось заседание Мажилиса с участием Касым-Жомарта Токаева
6 Мажилис согласовал кандидатуры членов Правительства
Читайте также
Антитеррористическая операция в Казахстане: в Telegram появился канал с официальной информацией
Какова обстановка в Мангистауской области
Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству принять меры по прекращению администрирования утилизационного сбора
Президент утвердил новый состав Правительства
Благодаря Елбасы в стране появилась прослойка людей богатых даже по международным меркам – Касым-Жомарт Токаев
Полный текст выступления Главы государства на заседании Мажилиса Парламента РК
Началось заседание Мажилиса с участием Касым-Жомарта Токаева
Мажилис согласовал кандидатуры членов Правительства
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн

Архив