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вчера 23:50
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Автомобиль без номеров и с оружием задержали в Жамбылской области
ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Круглосуточную службу на блокпостах в регионе несут жамбылские полицейские, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«7 января в Кордайском районе на блокпосту на трассе Алматы - Ташкент сотрудники полиции остановили автомобиль Subaru Forester без государственного номера. В ходе обыска обнаружено 10 единиц оружия 12 калибра, пневматический пистолет и оборудование для охоты», - рассказали в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.
В ходе следствия установлено, что 24-летний водитель автомобиля и 27-летний пассажир были причастны к ограблению охотничьего магазина во время массовых беспорядков в городе Алматы.
На данный момент подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование по статье 291 части 3 УК РК.
В ведомстве отметили, что в целях обеспечения общественного порядка на двух блокпостах на территории Кордайского района около 100 сотрудников полиции и военнослужащих работают в круглосуточном режиме.
Всего по области действуют 29 блокпостов, 10 - в Таразе.
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