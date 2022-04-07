РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:05, 06 Апрель 2022 | GMT +6

    Автомобиль без госномеров и с оружием задержали в Нур-Султане

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские Нур-Султана задержали водителя автомашины с оружием, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г. Нур-Султана.

    Сегодня, 6 апреля текущего года в 11.54 часов по проспекту Туран сотрудниками столичной полиции была остановлена автомашина марки «Тойота Камри», которая передвигалась без государственных регистрационных номерных знаков.

    В ходе проверки у 35-летнего владельца автомашины обнаружены и изъяты 12 госномеров, снятые с учета, складной нож, газовый пистолет, 4 патрона.

    По данному факту проводится досудебное расследование по статье 287 ч.2 УК РК. Назначена экспертиза. Автомашина водворена на коммунальную стоянку.

    Проводится комплекс мероприятий, направленный на установление возможной причастности данного лица к противоправным действиям на территории столицы.


    Теги:
    МВД РК Астана Видео Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 07:00
    1 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»
    Сегодня, 05:55
    Центр ветеранов открыли в Семее
    Сегодня, 04:04
    Опасный микропластик обнаружили в облаках
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!