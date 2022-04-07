Автомобиль без госномеров и с оружием задержали в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские Нур-Султана задержали водителя автомашины с оружием, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г. Нур-Султана.

Сегодня, 6 апреля текущего года в 11.54 часов по проспекту Туран сотрудниками столичной полиции была остановлена автомашина марки «Тойота Камри», которая передвигалась без государственных регистрационных номерных знаков.

В ходе проверки у 35-летнего владельца автомашины обнаружены и изъяты 12 госномеров, снятые с учета, складной нож, газовый пистолет, 4 патрона.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 287 ч.2 УК РК. Назначена экспертиза. Автомашина водворена на коммунальную стоянку.

Проводится комплекс мероприятий, направленный на установление возможной причастности данного лица к противоправным действиям на территории столицы.