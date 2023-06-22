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Автомобиль «Багги» построили учитель и школьники в области Улытау

Редактор:  
Зифа Хабирова
22 Июня 2023, 15:45
Автомобиль «Багги» построили учитель и школьники в области Улытау Фото: instagram.com/oqu_agartu_ministrligi

ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ - Руководитель кружка «Начальное техническое моделирование» из области Улытау Казбек Муканов вместе со своими учениками собрал спортивный автомобиль под названием «Багги», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Минпросвещения.

Внедорожник «Багги», скорость которого может достигать 50-60 километров в час, собран из разных технических средств, рулевое управление от автомобиля ВАЗ-2109, колеса квадроцикла и мотор мотоцикла. Автомобиль может стать идеальным инструментом передвижения для туристов. По словам руководителя кружка, на «Багги» можно комфортно передвигаться по горам Улытау, при этом автомобиль потребляет мало топлива.
«До этого учащиеся собрали небольшие модели машин, самолетов. В прошлом учебном году собрали веломобиль, а потом вместе с учениками решили собрать моторную машину. Сварочные работы я выполнял сам, мои ученики Темирлан Серик, Шерхан Куаныш и Борултан Боранбай помогали создавать и раскрашивать детали», - рассказал руководитель кружка Казбек Муканов.
Учитель и ученики построили спортивный автомобиль «Багги» за два месяца. Компактная и удобная техника вызвала большой интерес, а также увеличила количество мальчиков, желающих записаться на кружок «Начальное техническое моделирование».

Педагог из Улытау планирует не только приобщить своих учеников к технике, но и внести свой вклад в развитие туризма в регионе.
Образование   Транспорт   Технологии   Педагоги   Улытауская область   Авто  
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