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Автомитинг в поддержку партии «Nur Otan» прошел в Алматы

8 Января 2021, 17:41
Автомитинг в поддержку партии «Nur Otan» прошел в Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - «Мен Nur Otan-ға дауыс беремін! Я голосую за Nur Otan!». Под этим девизом нуротановцы Алматы объединились для участия во втором автомитинге в поддержку партии на предстоящих выборах 10 января, передает МИА «Казинформ».

В автомитинге приняли участие кандидаты в депутаты маслихата г. Алматы, среди которых известные казахстанцы: Олимпийский чемпион 2000 года, боксёр Ермахан Ибраимов, актер, сценарист и продюсер Мейржан Туребаев, журналист Сергей Пономарёв, а также кандидат в депутаты Мажилиса Парламента РК Беккали Торгаев и другие.

«Мы рады, что двумя неделями ранее, наш первый автомитинг «BIZ BIRGEMIZ» приобрёл широкий общественный резонанс по всей стране и собрал очень много автомобилистов, получив большую поддержку от алматинцев. И сегодня приехали те, кто не смог принять участие в первый раз. Нас радует такое единение и неравнодушие жителей мегаполиса! Своим участием сегодня они показывают реальную поддержку курсу Елбасы и партии «Nur Otan» на предстоящие 5 лет», - отметил первый заместитель председателя Алматинского городского филиала партии «Nur Otan» Станислав Канкуров.

Мощную поддержку в социальных сетях оказывают простые жители города и известные личности: оперная певица, актриса, педагог Бибигуль Тулегенова, Герой Труда Казахстана, актёр, режиссёр театра и кино Асанали Ашимов, эстрадные исполнители Айгуль Иманбаева, Мадина Садвакасова, Али Окапов и другие известные казахстанцы.

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Напомним, предвыборная программа нуротановцев Алматы направлена на комплексное развитие мегаполиса, партия предлагает конкретные меры, которые сделают наш город динамично развивающимся с диверсифицированной, конкурентоспособной экономикой, комфортной и безопасной для жизни 2 миллионов алматинцев.

Так, в планах у нуротановцев - снижение выбросов вредных веществ в 3 раза и газификация ТЭЦ-2. Строительство 350 км автодорог, 4-х транспортных развязок и 7,5 млн квадратных метров жилья. Создание более 240 тыс. новых рабочих мест, строительство 19 лечебно-оздоровительных учреждений, 7 новых школ и 330 детских садов. Полная версия предвыборной программы партии размещена на сайте nurotan2021.kz.

Как ведущая политическая сила страны, Nur Otan будет продолжать работать на единство нашего народа, процветание страны и благополучие каждого казахстанца. Голосуйте за Nur Otan – партию реальных дел!

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Оплачено из средств Избирательного фонда г. Алматы партии Nur Otan


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