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Автоматы вместо салютов использовали на свадьбе в Шымкенте

14 Ноября 2022, 14:29
Автоматы вместо салютов использовали на свадьбе в Шымкенте
14 Ноября 2022, 14:29

Автоматы вместо салютов использовали на свадьбе в Шымкенте

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Два автомата изъяло управление по борьбе с организованной преступностью (УБОП) на свадьбе в Шымкенте. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Оперативниками была получена информация о том, что на одной из свадеб после церемонии проводов невесты в качестве салюта будет использовано огнестрельное оружие. На место была направлена группа оперативных работников под видом зрителей и зевак. Оперативная информация оказалась верной – примерно в 12 часов ночи возле одного из домов при производстве выстрелов в воздух очередью из автоматического оружия полицейскими были задержаны два жителя города», - сказала представитель МВД РК Шугыла Турлыбек на еженедельном брифинге.

По информации МВД, на месте были изъяты боевой автомат АКСУ-47 со стертыми номерами и охолощенный автомат АК-74. При осмотре места происшествия криминалисты обнаружили около двух десятков стреляных гильз.

«За незаконное хранение оружия начато досудебное расследование. Назначены соответствующие экспертизы, проводятся необходимые следственные действия. Принимается решение об избрании меры пресечения», - проинформировала Шугыла Турлыбек.


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