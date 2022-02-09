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Автоматы Калашникова начнут производить в Кокшетау - МИИР РК

9 Февраля 2022 09:47
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Автоматы Калашникова начнут производить в Кокшетау - МИИР РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИФОРМ - Сервисцентр по обслуживанию самолетов Airbus в Казахстане запустят в текущем году. Кроме того, в течение года в Кокшетау планируют начать производство автоматов Калашникова образца 2015 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

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В 2022 году отечественными оборонными предприятиями планируется осуществление следующих перспективных проектов:

- сборка вертолетов Ми-171Ш на базе АО «Авиаремонтный завод №405»;

- создание сервисного центра по обслуживанию самолетов Airbus на базе ТОО «Казахстанская авиационная индустрия»;

- производство технических средств охраны Государственной границы на базе АО «Петропавловский завод тяжелого машиностроения»;

- производство средств радиационной и химической защиты на базе АО «Тыныс», ТОО «Алма ДК» и «Милитарм»;

- модернизация бронетанковой техники на базе АО «Семей инжиниринг»;

- производство автоматных боеприпасов на базе ТОО «Steel manufacturing»;

- производство бронеколесных машин «Барыс 8х8» на базе ТОО «Казахстан Парамаунт инжиниринг»;

- производство автоматов АК-12 и АК-15 на базе АО «Тыныс».


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#Акмолинская область   #Армия   #Вооруженные силы   #МИИР РК  
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