Автоматы Калашникова и гранаты обнаружили у жителя Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Тайники и схроны оружия продолжают находить на территории Жамбылской области сотрудники правоохранительных органов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, в ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники управления полиции города Тараза задержали гражданина, который хранил оружие, похищенное в одном из гаражных кооперативов.

Задержанный оказался 24-летним местным жителем.

«Он признался, что оружие похитил во время массовых беспорядков, спрятал в яме гаража, чтобы в дальнейшем его продать. Всего у подозреваемого изъято 10 пистолетов Макарова, четыре автомата Калашникова и две гранаты. По факту начато досудебное расследование», - пояснили в пресс-службе ведомства.

Полицейскими проводится работа по установлению причастности подозреваемого к другим преступным действиям при массовых беспорядках в городе. На изъятое оружие назначена специальная судебно-баллистическая экспертиза.

Напомним, по данным на 18 января 2 608 человек, участвовавших в массовых беспорядках 4 - 6 января, доставлены в отделения полиции. У задержанных изъято 161 единица оружия - 48 автоматов Калашникова, 13 снайперских винтовок, шесть карабинов «Сайга», 23 пистолета, три пистолета-пулемета, 33 единицы гладкоствольного оружия, гранатомет РПГ.

По информации Жамбылского областного оперативного антитеррористического штаба, с 23:59 часов 18 января прекращается режим чрезвычайного положения в регионе. Несмотря на прекращение режима чрезвычайного положения, сохраняется «красный» уровень террористической опасности, продолжаются антитеррористические операции, по выявлению и задержанию членов вооруженных группировок.