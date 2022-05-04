Qazaq TV KazTube Телерадиокомпания Президента Казахстана
Автоматизировать выдачу лицензий на недропользование планируют в Казахстане
4 Мая 2022 15:31

Автоматизировать выдачу лицензий на недропользование планируют в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сроки рассмотрения выдачи лицензии на недропользование планируют сократить до 5 дней. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях обеспечения прозрачности при предоставлении права на недропользование и исключения коррупционных рисков в текущем году мы планируем автоматизировать процесс выдачи лицензий. Автоматизация процесса позволит исключить человеческий фактор, а также сократить сроки рассмотрения до 5 дней», - сказал Каирбек Ускенбаев на заседании Правительства.

Он пояснил, что сейчас процесс рассмотрения занимает более 30 дней.

Ранее сообщалось, что в области недропользования по твердым полезным ископаемым действуют 499 контрактов и 1 738 лицензий.

«Согласно поручению Главы государства, сейчас мы проводим ревизию всех месторождений. Проанализировали все действующие контракты и лицензии, выданные ранее на недропользование. Это более 2 тыс. документов. Министерством рассмотрено 202 контракта по твердым полезным ископаемым. В результате расторгнуто 52 контракта, направлено 43 уведомления об устранении нарушений», - сказал Каирбек Ускенбаев.


Автор:
Корреспондент

facebook.com
Читайте также
Потери из-за аварии на КТК могут составить не больше 350 тыс. тонн - Минэнерго
Найден способ удешевить интернет в селах Казахстана
Зарплаты в компаниях Самрук-Казына доходят до 1,5 млн тенге
Заключены соглашения с несколькими банками по льготному автокредитованию
Больше территорий Казахстана станут доступными для недропользования
Популяция сайгаков растет в Казахстане
Причины гибели тюленей на побережье Каспия еще не выяснены - глава Минэкологии
Казахтелеком требовал с малых операторов половину дохода - министр цифрового развития
Популярное
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Сослуживец подозревается в гибели солдата в Жамбылской области
Город Капшагай официально переименован в Конаев
Кесарево сечение новым способом сделали врачи Караганды
Улицу Толе би в Алматы пробьют до границы города до конца 2023 года
Похищенное на сумму 340 млн тенге имущество в ходе январских событий изъято - МВД
Около 3 тыс. тонн овощей поставят в Нур-Султан
Совершившие кражу из супермаркета Magnum в Алматы освобождены после возмещения ущерба
Меньше на одного заместителя стало у акима Костанайской области
Цены на овощи снизятся в Алматы
Обратились в медучреждения 40 укушенных клещами алматинцев
Скорость движения поездов снизили из-за угрозы заноса песком рельсов в Мангистауской области
Майор полиции систематически получал взятки в Шымкенте
Более 5 тыс. квартир сдадут в эксплуатацию в этом году в Туркестане
Архив