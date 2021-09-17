Автоматизированный онлайн мониторинг источников выбросов должны установить  предприятия до 2023 года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Автоматизированный онлайн мониторинг источников выбросов должны установить крупные предприятия до 2023 года. Об этом рассказал председатель Комитета экологического регулирования и контроля МЭГПР РК Зулфухар Жолдасов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«До 2023 года все крупные предприятия должны установить автоматизированный онлайн мониторинг источников выбросов с передачей данных в Комитет», - сказал глава Комитета экологического регулирования и контроля.

По его словам, внедрение АСМ на основных источниках позволит нам в онлайн режиме отслеживать показатели эмиссий, своевременно реагировать на нарушения и обеспечить население достоверной и своевременной информацией.

Ранее были названы 10 городов Казахстана с высоким индексом загрязнения.