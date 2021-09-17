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    19:29, 16 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Автоматизированный онлайн мониторинг источников выбросов должны установить  предприятия до 2023 года

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Автоматизированный онлайн мониторинг источников выбросов должны установить крупные предприятия до 2023 года. Об этом рассказал председатель Комитета экологического регулирования и контроля МЭГПР РК Зулфухар Жолдасов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «До 2023 года все крупные предприятия должны установить автоматизированный онлайн мониторинг источников выбросов с передачей данных в Комитет», - сказал глава Комитета экологического регулирования и контроля.

    По его словам, внедрение АСМ на основных источниках позволит нам в онлайн режиме отслеживать показатели эмиссий, своевременно реагировать на нарушения и обеспечить население достоверной и своевременной информацией.

    Ранее были названы 10 городов Казахстана с высоким индексом загрязнения.


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