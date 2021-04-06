Автоматизированную систему управления дорожными активами внедрят в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане разработана электронная система управления дорожными активами. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках цифровизации разработана система управления дорожными активами (СУДА) с внедрением в текущем году на республиканской сети и до 2025 года - на местной сети», - сказал Бейбут Атмакулов входе заседания Правительства.

Министр добавил, что до конца 2021 года будет переработано 42 отраслевых нормативно-технических документа, в соответствии с требованиями международных стандартов.

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«Высокую значимость имеет развитие местной сети автодорог. Как отметил Елбасы, «надо продолжать думать о базовых дорогах, то есть о внутриобластных и районных. Дорога признается тогда, когда доходит до дома». Протяженность местных дорог составляет 71 тысяча км», - сказал Бейбут Атамкулов.

Было отмечено, что за счет выполненных работ в прошлые годы 75% (53 тысячи км) протяженности местной сети приведены в нормативное состояние.

«На сегодня складывается неравномерная ситуация по состоянию областных и районных дорог в разрезе регионов. Самые низкие показатели состояния сети дорог отмечаются в Западно-Казахстанской, Атырауской и Актюбинской областях. Хотелось бы отметить работу Мангистауской, Жамбылской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Алматинской, Карагандинской и Туркестанской областей по улучшению состояния сети дорог и соблюдения принципа паритетного финансирования», - подчеркнул Бейбут Атамкулов.



