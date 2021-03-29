Автоматизированное распределение жилья внедрят в Казахстане в этом году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Во втором квартале текущего года предусматривается на базе Отбасы банка автоматизация функционала по распределению жилищ. Об этом говорится в ответе Премьер-Министра РК Аскара Мамина на запрос депутатов Мажилиса Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках Концепции проекта Закона Республики Казахстан по вопросам реформирования жилищной политики были одобрены подходы по внедрению инструментов новой жилищной реформы, предусматривающие передачу функций акиматов по учету и распределению жилья очередникам вновь образованному Отбасы банку», - отметил Аскар Мамин.

Глава Правительства сообщил, что текущая база очередников акиматов (порядка 556 тыс. человек) будет передана в Отбасы банк. На его базе будет создан Центр обеспечения жильем, который будет централизованно осуществлять ведение, мониторинг, актуализацию единой республиканской электронной базы очередников, постановку и учет нуждающихся в жилище, а также распределение жилья гражданам по дате постановке в соответствии с лестницей доступности жилья. В настоящее время проект Закона был рассмотрен и одобрен на заседании Межведомственной комиссии по вопросам законопроектной деятельности (протокол № 536 от 5.02.2021 года). Разработанный проект Закона был размещен на интернет-портале открытых нормативных правовых актов для публичного обсуждения и 22 февраля текущего года направлен на получение экспертиз (научно-правовая, экономическая, антикоррупционная, лингвистическая), а также рассмотрения и предварительного согласования членам рабочей группы.

«Дальнейшая работа будет осуществляться в установленном порядке в соответствии с Правилами организации законопроектной работы в уполномоченных органах Республики Казахстан. В этой связи реализация открытой электронной очереди на жилье будет проводиться на базе Отбасы банк с учетом создаваемого Центра по обеспечению жильем. Вместе с тем после завершения акиматами инвентаризации по очередникам во втором квартале текущего года предусматривается на базе Отбасы банка автоматизация функционала по распределению жилищ», - пояснил Аскар Мамин.