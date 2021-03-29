Автоматизированное распределение жилья внедрят в Казахстане в этом году
«В рамках Концепции проекта Закона Республики Казахстан по вопросам реформирования жилищной политики были одобрены подходы по внедрению инструментов новой жилищной реформы, предусматривающие передачу функций акиматов по учету и распределению жилья очередникам вновь образованному Отбасы банку», - отметил Аскар Мамин.
Глава Правительства сообщил, что текущая база очередников акиматов (порядка 556 тыс. человек) будет передана в Отбасы банк. На его базе будет создан Центр обеспечения жильем, который будет централизованно осуществлять ведение, мониторинг, актуализацию единой республиканской электронной базы очередников, постановку и учет нуждающихся в жилище, а также распределение жилья гражданам по дате постановке в соответствии с лестницей доступности жилья. В настоящее время проект Закона был рассмотрен и одобрен на заседании Межведомственной комиссии по вопросам законопроектной деятельности (протокол № 536 от 5.02.2021 года). Разработанный проект Закона был размещен на интернет-портале открытых нормативных правовых актов для публичного обсуждения и 22 февраля текущего года направлен на получение экспертиз (научно-правовая, экономическая, антикоррупционная, лингвистическая), а также рассмотрения и предварительного согласования членам рабочей группы.
«Дальнейшая работа будет осуществляться в установленном порядке в соответствии с Правилами организации законопроектной работы в уполномоченных органах Республики Казахстан. В этой связи реализация открытой электронной очереди на жилье будет проводиться на базе Отбасы банк с учетом создаваемого Центра по обеспечению жильем. Вместе с тем после завершения акиматами инвентаризации по очередникам во втором квартале текущего года предусматривается на базе Отбасы банка автоматизация функционала по распределению жилищ», - пояснил Аскар Мамин.