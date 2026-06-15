Автоматический доступ к ОСМС получили 99 тысяч алматинцев с низким уровнем благополучия

С начала 2026 года в Алматы более 99 тысяч ранее незастрахованных горожан получили доступ к полному объему медицинской помощи в пакете обязательного социального медицинского страхования, передает корреспондент агентства Kazinform.

Благодаря новым законодательным нормам они застрахованы в системе автоматически.

Как рассказал директор алматинского филиала Фонда медстрахования Ильяс Мухамеджан, с текущего года вступили в силу изменения в Закон об ОСМС. Поправки направлены на поддержку граждан кризисного и экстренного уровней благополучия, а также безработных. Взносы за них теперь оплачивают местные акиматы.

— Ранее профильные органы провели масштабную работу по определению социального портрета населения. Эксперты выявили лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации. Из-за отсутствия или низкого уровня дохода они не могут закрыть базовые потребности, в том числе медицинские. На сегодня 99 тысяч таких алматинцев уже застрахованы автоматически, — прокомментировал Ильяс Мухамеджан.

Граждане из этой социально уязвимой категории могут свободно обращаться в поликлиники за медпомощью в пакете ОСМС. После их фактического обращения акимат начинает ежемесячно перечислять взносы в Фонд медицинского страхования в размере 9 189 тенге за каждого пациента.

Ранее мы рассказывали, как вернуть ошибочно или излишне уплаченные взносы по ОСМС.