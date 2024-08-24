Автоматически взвешивать крупногабаритный транспорт начнут на въезде в Астану

В сентябре в столице запускается автоматизированная система взвешивания автотранспорта. Тяжеловесным и крупногабаритным транспортным средствам за перевес груза может грозить штраф до 3 миллионов 700 тысяч тенге, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат Астаны.

Данная система позволит улучшить контроль за соблюдением весовых норм грузовых автомобилей, общий уровень транспортной инфраструктуры города, создать более благоприятные условия для передвижения других участников дорожного движения.

Система уже функционирует в тестовом режиме. Автоматизированная система взвешивания (АСИ) установлена на основных въездах в город: со стороны Павлодара, Караганды, Костаная, Кокшетау, Косшы, а также поселков Караоткель и Малотимофеевка. За последний месяц было зафиксировано уже более 10 тысяч нарушений.

Таким образом, согласно приказа МИИР РК от 26 марта 2015 года № 342 «Об утверждении допустимых параметров автотранспортных средств, предназначенных для передвижения по автомобильным дорогам Республики Казахстан» допустимая масса автотранспортных средств не должна превышать приведенные ниже значения (в тоннах):

трехосные (за исключением сочлененных автобусов категории М3) — 25 тонн;

четырехосные, в том числе с двумя управляемыми осями — 32 тонны;

пятиосные — 38 тонн;

с шестью и более осями — 44 тонны.

Общий вес включает в себя как вес самого груза, так и автотранспорта.

При выявлении перегруза автомобиля система автоматически делает фотофиксацию, после чего передаст информацию в информационно-аналитическую систему транспортной базы данных. Это позволяет Комитету транспорта оперативно направлять уведомления о правонарушениях, связанных с превышением весовых норм.

Объезд и уклонение от взвешивания будут фиксироваться, а за нарушение требований предусмотрено административное наказание. Взвешивание транспортных средств осуществляется в движении.

Размеры штрафов зависят от степени превышения массы на ось и могут варьироваться от 40 МРП (147 тысяч 680 тенге) до 1000 МРП (3 млн 692 тысячи тенге), в зависимости от типа предпринимательства — малого, среднего или крупного.