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    14:43, 22 Апрель 2022 | GMT +6

    Автоматически фиксировать нарушения ПДД грузовиками начали в столице

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Процесс наложения штрафов за нарушения правил дорожного движения хотят полностью оцифровать в столице. Об этом сообщил начальник управления административной полиции ДП города Нур-Султана Елжан Чупеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Планов у нас много. Но, в основном, мы работаем сейчас против коррупции. Поэтому минимизируем контакты полицейских с населением. Хотим полностью весь процесс автоматизировать, все вопросы оцифровать и проводить в автоматическом режиме. Мы идем и развиваемся в этом направлении. Различные нарушения идут, кроме автоматической фиксации нарушения по остановкам и стоянкам, еще дополнительно начали фиксацию нарушений грузового транспорта. Есть такое понятие как «грузовой квадрат»: мы выставляем знак и начинаем на этом участке фиксировать все нарушения автоматически», - сказал Елжан Чупеков в беседе с корреспондентом агентства.

    Ранее сообщалось , что в столице внедряют систему, автоматически фиксирующую остановку и стоянку автомобилей в неположенных местах, без привлечения сотрудников полиции.

    Нарушения будут фиксировать при помощи комплексов фотовидеофиксации «Дозор-М», которыми оборудованы спецавтомобили ТОО «Парковочное пространство Астаны».



    Теги:
    Транспорт МВД РК Астана Закон и право Правоохранительные органы
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