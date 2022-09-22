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Автомат за 3 миллиона тенге пытались продать в Алматы
22 Сентября 2022, 09:38

Автомат за 3 миллиона тенге пытались продать в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Злоумышленник пытался сбыть автомат Калашникова за 3 миллиона тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Polisia.kz.

«Сделку пресекли сотрудники УБОП при координации Прокуратуры города. По подозрению в торговле оружия в ходе спецоперации задержан гражданин А., 1980 года рождения. Он сбыл автомат АК-74, пригодный для стрельбы патронами 5,6 мм. Номерные обозначения оружия уничтожены и мы полагаем, что умышленно, чтобы затруднить его идентификацию», - сообщил начальник управления по борьбе с организованной преступностью Жанат Нургалиев.

В рамках уголовного дела, зарегистрированного в едином реестре досудебного расследования по ст.287 ч.4 УК РК, назначена судебно-баллистическая экспертиза, по результатам которой установят принадлежность и происхождение огнестрельного оружия.

Ранее сообщалось, что в Жетысуской области нашли тайник с оружием. Полицейские обнаружили его под камнем возле остановки в поселке Жастар Ескельдинского района.

Фото: polisia.kz


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