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    12:43, 25 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Автомат Калашникова изъяли у жителя Жамбылской области

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    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Автомат Калашникова изъяли у жителя Жамбылской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции и КНБ по Т. Рыскуловскому району у подножья гор Абайского сельского округа у 32-летнего жителя села Каменка обнаружено несколько огнестрельных оружий и патронов, в том числе боевое автоматическое оружие АКСУ-74 и несколько патронов к нему калибра 5,45.

    Начато досудебное расследование по ст. 287 ч. 3 УК РК. Подозреваемый дал признательные показания. Для проверки причастности к ранее совершенным преступлениям по всем изъятым огнестрельным оружиям назначены соответствующие экспертизы.


    Теги:
    МВД РК Закон и право Жамбылская область Видео
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