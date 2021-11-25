ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Автомат Калашникова изъяли у жителя Жамбылской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции и КНБ по Т. Рыскуловскому району у подножья гор Абайского сельского округа у 32-летнего жителя села Каменка обнаружено несколько огнестрельных оружий и патронов, в том числе боевое автоматическое оружие АКСУ-74 и несколько патронов к нему калибра 5,45.

Начато досудебное расследование по ст. 287 ч. 3 УК РК. Подозреваемый дал признательные показания. Для проверки причастности к ранее совершенным преступлениям по всем изъятым огнестрельным оружиям назначены соответствующие экспертизы.

