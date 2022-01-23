Автомат Калашникова и более 50-ти единиц другого оружия обнаружили полицейские в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Полицейскими города Тараза продолжается поиск оружия и боеприпасов на территории города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Жамбылской области сохраняется «красный» уровень террористической опасности и продолжаются антитеррористические операции по выявлению и задержанию членов вооруженных группировок и обнаружению тайников и схронов оружия.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, в ходе республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок» тщательно проверяются на территории города Тараза все многоэтажные дома, дачи, гаражные кооперативы, парки и скверы.

«В ходе розыскных мероприятий сотрудники полиции обнаружили 52 единицы оружия. Из них выявлены и изъяты автомат Калашникова, четыре охотничьих ружья, 11 пистолетов Макарова, семь ножей и другое пневматическое, травматическое оружие. Назначена судебно-баллистическая экспертиза», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, накануне в Жамбылском районе обнаружен схрон оружия, в котором было восемь автоматов, 17 магазинов к нему, один ручной гранатомет, газо-травматическое ружье 12 калибра, винчестер и штык-нож.

Задержан 24-летний житель Тараза, хранивший в гараже оружие, похищенное во время массовых беспорядков.

Всего в регионе задержано 2 608 человек, участвовавших в массовых беспорядках 4 - 6 января. У задержанных изъято 161 единица оружия - 48 автоматов Калашникова, 13 снайперских винтовок, шесть карабинов «Сайга», 23 пистолета, три пистолета-пулемета, 33 единицы гладкоствольного оружия, гранатомет РПГ.

Департамент полиции Жамбылской области напоминает, что лицо, сообщившее о расположении оружия, боеприпасов, специальных средств или добровольно их сдавшее полиции, не будет привлекаться к уголовной и административной ответственности. Анонимность гарантируется. После обращения полицейских с просьбой сообщать информацию об обнаруженном оружии, боеприпасах и специальных средствах на пульт «102» от жителей области поступают звонки о местах нахождения оружия.



