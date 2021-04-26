Автомашины из Абхазии и Южной Осетии можно эксплуатировать в Казахстане после таможенной очистки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Население активно интересуется возможностями приобретения автотранспортных средств, ввезенных из Абхазии и Южной Осетии. Можно ли узаконить приобретение автомобиля для эксплуатации на территории нашей страны? На этот вопрос ответили в Комитете государственных доходов МФ РК, передает МИА «Казинформ».

Необходимо отметить, что указанные автомашины временно ввозятся на таможенную территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС) через российские пункты пропуска, по своему статусу являются иностранными товарами (то есть не являются товарами ЕАЭС) и находятся под таможенным контролем.

« Документом, подтверждающим временный ввоз , является таможенная декларация транспортного средства (ТДТС), если владельцем транспортного средства является юридическое лицо Абхазии, Южной Осетии или пассажирская таможенная декларация (ПТД), если владельцем транспортного средства являются физические лица-резиденты этих республик», - предупредили в КГД.

Согласно пункту 6 статьи 264 и пункту 2 статьи 275 ТК ЕАЭС временно ввезенные транспортные средства должны находиться на таможенной территории ЕАЭС в фактическом владении и пользовании декларанта, то есть лица, осуществившего ввоз.

Вместе с тем, на сегодня сложилась практика, когда в период нахождения на таможенной территории ЕАЭС временно ввезенные транспортные средства из Абхазии и Южной Осетии в нарушение ограничений, установленных законом, реализуются по доверенности (с правом владения, распоряжения или отчуждения) гражданам Республики Казахстан.

При этом, в действиях лиц, осуществивших ввоз на таможенную территорию ЕАЭС и передачу резидентам Республики Казахстан транспортных средств с регистрационными номерными знаками Абхазии и Южной Осетии, а также лиц, которые приобрели такие транспортные средства в целях эксплуатации на территории Казахстана без уплаты таможенных платежей, в зависимости от суммы нанесённого государству ущерба усматриваются признаки уголовного либо административного правонарушения.

«В этой связи КГД МФ РК доводит до сведения всех граждан Казахстана, что приобретать временно ввезенные транспортные средства, стоящие на регистрационном учете Абхазии и Южной Осетии, а также эксплуатировать такие машины на территории Казахстана, можно только после таможенный очистки и соответственно уплаты причитающихся таможенных пошлин и налогов», - сообщили в КГД.