РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:11, 23 Апрель 2021 | GMT +6

    Автомашину с трупом мужчины извлекли из реки в СКО

    None
    None
    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области из реки Есиль извлекли внедорожник, в котором был обнаружен труп мужчины, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, автомобиль «Toyota Surf» извлекли из реки в районе села Красный яр Кызылжарского района. В салоне машины был обнаружен труп мужчины. Личность погибшего установлена. Это 35-летний житель Петропавловска.

    «Отделом полиции Кызылжарского района начато досудебное расследование по категории «001» (смерть лица). Назначен ряд экспертиз, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение», - прокомментировали в пресс-службе.

    По предварительной информации, смерть ненасильственная. Однако точно об этом можно будет утверждать только после проведения экспертизы.

    На месте происшествия работали сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям. Некоторые подробности трагедии рассказали в пресс-службе ведомства.

    «В машине находились двое мужчин. Произошло все около трех часов ночи. Мужчина, который остался жив, по его словам, проснулся от толчка, когда машина съехала в реку. Вода уже была в салоне. Он успел выбраться и пошел в близлежащее село», - сообщили в пресс-службе.


    Теги:
    МВД РК Северо-Казахстанская область Происшествия, ЧС Борьба с преступностью Общество Происшествия Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 22:32
    Цифровая трансформация социальной сферы началась в Карагандинской области
    Сегодня, 22:28
    Детям раздали просроченный йогурт в школе Алматинской области: директор наказан
    Сегодня, 22:13
    4,3 млрд получат актюбинцы от фонда «Қазақстан халқына»
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!