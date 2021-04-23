Автомашину с трупом мужчины извлекли из реки в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области из реки Есиль извлекли внедорожник, в котором был обнаружен труп мужчины, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, автомобиль «Toyota Surf» извлекли из реки в районе села Красный яр Кызылжарского района. В салоне машины был обнаружен труп мужчины. Личность погибшего установлена. Это 35-летний житель Петропавловска.

«Отделом полиции Кызылжарского района начато досудебное расследование по категории «001» (смерть лица). Назначен ряд экспертиз, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение», - прокомментировали в пресс-службе.

По предварительной информации, смерть ненасильственная. Однако точно об этом можно будет утверждать только после проведения экспертизы.

На месте происшествия работали сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям. Некоторые подробности трагедии рассказали в пресс-службе ведомства.

«В машине находились двое мужчин. Произошло все около трех часов ночи. Мужчина, который остался жив, по его словам, проснулся от толчка, когда машина съехала в реку. Вода уже была в салоне. Он успел выбраться и пошел в близлежащее село», - сообщили в пресс-службе.