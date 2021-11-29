Новости
Автомашина упала в реку Сырдарья: один человек погиб
29 Ноября 2021 17:55
Поделиться:
КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В реку Сырдарья упала машина, один человек погиб, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
Новости по темеВ Павлодаре житель столицы снимал видео за рулем Павлодарец приговорён к 8 годам лишения свободы за поджог жены Шестимесячный ребенок погиб в ДТП в Караганде
29 ноября около 04:20 утра поступило сообщение на пульт »102″ Управления полиции города Кызылорда. В данном сообщении отмечалось, что 27-летний житель города, находясь за рулем автомобиля Daewoo Nexia, выехал по улице Алтын Орда и опрокинулся в плотину реки Сырдарья. Один из двух 27-летних граждан, находившихся в автомобиле, смог выбраться на берег, а водитель погиб в автомобиле. Сотрудниками полиции проводится проверка, назначены экспертизы. На место происшествия привлечены специальные технические средства ДЧС, оперативно-спасательный отряд, который вытащил автомобиль из реки около 09:00 часов.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Штормовое предупреждение объявлено в трех регионах Казахстана
- В столице задержан гражданин Узбекистана, разыскиваемый за торговлю людьми
- В Павлодаре житель столицы снимал видео за рулем
- Павлодарец приговорён к 8 годам лишения свободы за поджог жены
- Скандал в полиции Риддера: сотрудник ИВС подозревается в изнасиловании подчиненной
- Шестимесячный ребенок погиб в ДТП в Караганде
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Гук Влада
954-047