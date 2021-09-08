Автомашина без водителя выехала на проезжую часть в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодаре автомашина выехала на проезжую часть дороги. При этом, в салоне авто водитель отсутствовал, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение Департамента полиции региона в Instagram.

7 cентября в социальной сети Tipavlo.dar под заголовком «Полицейские откатили автомобиль на парковку» опубликовано видео.

- Установлено, что в дежурную часть города Павлодара поступил вызов, на который была направлена следственно-оперативная группа Центрального отдела полиции в составе криминалиста Байжанова, оперуполномоченного Темирханова и полицейского-водителя Серик. По пути следования, по улице Бухар Жырау полицейские заметили автомашину, которая выехала на проезжую часть дороги. При этом, в салоне водитель отсутствовал. По всей видимости, водитель забыл поставить машину на ручник. Полицейские не растерялись, а остановились и втроем откатили автотранспорт на парковочное место. Водителя никто не наказывал, никаких протоколов не составляли, так как это обычная забывчивость водителя, - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Павлодарской области.

Стражи порядка подтолкнули и нашли камни, чтобы подпереть колеса. Помочь стражам порядка вызвался и случайный прохожий. Пользователи восхитились поступком правоохранителей. «Вот, нормальные полицейские. Они такими должны быть», «Какие молодцы. Рахмет мужчинам», «Приятно смотреть, что хорошее тоже замечают», «Респект таким сотрудникам полиции», «Таких бы побольше», «Правильно, снимайте не только плохое, но и хорошее тоже», - пишут комментаторы.