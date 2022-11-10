Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Астана

Автоледи с грудничком на руках заметили в столице

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
10 Ноября 2022, 13:30
Автоледи с грудничком на руках заметили в столице

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В ходе мониторинга социальных сетей выявлено видео, где женщина, находясь за рулем авто, взяла на руки плачущего грудничка и продолжила движение. Очевидцы сообщили в соцсетях, что женщина предоставляет услуги такси, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz

Автоледи одной рукой придерживает малыша, второй — управляет автомобилем. Время от времени мать наклоняется к ребенку, отвлекаясь в это время от дороги.

Столичными полицейскими водитель установлена. С ней проведена профилактическая беседа о нарушении требований перевозки детей.

Сотрудники Специализированного батальона ДП города Астаны подарили женщине детский стульчик для кормления.

Департамент полиции призывает водителей быть бдительными.


Кадр из видео
Астана   Транспорт   МВД РК   Дороги   Дети  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Акимом ВКО стал Ермек Кошербаев
Акимом ВКО стал Ермек Кошербаев
Чем запомнился Даниал Ахметов на посту акима ВКО
Чем запомнился Даниал Ахметов на посту акима ВКО
Даниал Ахметов освобожден от должности акима Восточно-Казахстанской области
Даниал Ахметов освобожден от должности акима Восточно-Казахстанской области
Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
Димаш Кудайберген проводил дедушку в последний путь
Димаш Кудайберген проводил дедушку в последний путь
В Актюбинской области оператор канализационной насосной станции получила ожог 95% тела
В Актюбинской области оператор канализационной насосной станции получила ожог 95% тела
Из-за возгорания сухой травы загорелся лес в СКО
Из-за возгорания сухой травы загорелся лес в СКО
Бизнес на смерти: сотрудники Гарвардской медшколы торговали человеческими останками
Бизнес на смерти: сотрудники Гарвардской медшколы торговали человеческими останками
70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану