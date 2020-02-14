Автокараваны с продуктами питания по сниженным ценам отправятся в села Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Стабилизационный фонд Жамбылской области направил в несколько районов продовольственные товары по сниженным ценам, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики акимата Жамбылской области.

«В четверг в самые отдаленные районы Жамбылской области из Тараза выехал социальный автокараван с продовольственными товарами регионального стабилизационного фонда, - пояснили в управлении. - 15 февраля грузовые фуры привезут товары в сёла Мойынкум и Бирлик Мойынкумского района. А 16 февраля прибудут в город Шу и село Толе би Шуского района. В этих населенных пунктах пройдут ярмарки с продажей продовольственных товаров по сниженным ценам».

Жители Мойынкумского и Шуского районов получат 46 тонн продовольственных товаров на общую сумму 5,6 млн тенге.

В числе доставленных продовольственных грузов - 15 тонн картофеля, по четыре тонны лука и моркови, одна тонна растительного масла, три тонны сахара, пять тонн риса, две тонны гречневой крупы, 12 тонн муки первого сорта.

«На одного человека будет реализовано пять литров растительного масла по 325 тенге (цена на рынке 418 тенге), 25 кг риса по 240 тенге (рыночная цена 266 тенге), 5 кг гречки по 250 тенге (на рынке 350 тенге) и 50 кг муки первого сорта по 120 тенге (148 тенге)», - пояснили в ведомстве.

Подобные автокараваны продовольственных товаров по сниженным ценам планируется проводить еженедельно до 15 марта по выходным дням. На очереди Сарысуский, Таласский, Меркенский, Кордайский районы. Автокараван организован в рамках пакета краткосрочных и среднесрочных мер по стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары, уточнили в управлении внутренней политики акимата Жамбылской области.